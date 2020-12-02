Важен открытый диалог с учителями

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Москве состоялся первый общегородской онлайн-педсовет. В среду, 2 декабря, начальник Управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещенов рассказал «Вечерней Москве» о новом формате диалога с учителями.

— Илья Владимирович, как возникла идея такого педсовета?

— Этот вопрос уже довольно долго витал в воздухе, потому что ни для кого не секрет, что Департамент образования и науки в последние годы становится все более открытым, предлагая директорам, заместителям директоров множество самых разных форматов для обсуждения актуальных вопросов. А вот для учителей такого уровня проектов до недавнего времени не было.

Но сейчас мы начали публичное обсуждение уже целостной системы развития кадрового потенциала московского образования: у нас много разных способов и условий для развития наших управленцев и педагогов, и настало время связать все эти возможности в единую экосистему, сделать ее максимально открытой и насыщенной.

— Что департамент будет обсуждать с учителями?

— Прежде всего то, что важно и интересно самим учителям. В конце каждого педсовета мы спрашиваем педагогов о том, что они хотели бы вместе обсудить. Из этих предложений и складывается примерная тематика следующих встреч. Сам педсовет построен так, что после вводного экспресс-интервью приглашенный эксперт или эксперты выступают с короткой двадцатиминутной интерактивной лекцией на заданную тему, а далее следует ее обсуждение: учителя могут задать вопросы, выступить в роли экспертов и высказать суждение.

— Важен ли диалог с педагогическим составом?

— Безусловно. Ведь то, что мы называем качеством образования, возникает в процессе совместной работы учителя и его учеников. Поэтому открытое обсуждение с педагогами вопросов, важных для всех, поможет каждому учителю быть максимально погруженным в единую городскую образовательную политику, поможет быть в курсе всех возможностей, которые город представляет и учителю, и ученику, поможет выработать общую тактику работы, преодолеть схожие трудности.

— Какие темы предложили учителя на первом онлайн-педсовете?

— Наиболее часто звучали такие темы, как цифровой этикет и цифровая этика, профессиональное развитие учителя, тайм-менеджмент для учителей, роль классного руководителя в период дистанционного обучения, ученик XXI века.

СПРАВКА

Онлайн-педсоветы будут проходить еженедельно. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте «Школа большого города» в разделе «Инструменты директора». Обсуждения помогут выработать современные подходы и решения в образовании. Также встречи определят лидеров педагогического сообщества.

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