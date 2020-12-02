Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Власти России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе указано, что в следующем учебном году большая часть бюджетных мест по медицинским направлениям останется целевой.

— Будущих врачей в России продолжат готовить преимущественно по целевому набору. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства, — указано в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что по специальности «лечебное дело» доля целевых мест составит 70 процентов, по «педиатрии» (специалитет) — 75, по наиболее дефицитным направлениям ординатуры — 100 процентов. В числе последних входят: «анестезиология», «рентгенология», «кардиология», «пульмонология», «неврология», «оториноларингология», «офтальмология», «бактериология», «инфекционные болезни».

Среди других направлений наибольшие квоты отвели «радиоэлектронным системам и комплексам», «эксплуатации железных дорог», «системам обеспечения движения поездов». По этим специальностям доля целевых бюджетных мест достигнет 70 процентов.

Напомним, целевики поступают в вузы по направлениям будущих работодателей, поэтому учатся бесплатно, но после получения диплома обязаны отработать минимум три года в компании, которая за них поручилась.

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