Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 году

Ростислав Зубков

Образование

Власти России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе указано, что в следующем учебном году большая часть бюджетных мест по медицинским направлениям останется целевой.

— Будущих врачей в России продолжат готовить преимущественно по целевому набору. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства, — указано в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что по специальности «лечебное дело» доля целевых мест составит 70 процентов, по «педиатрии» (специалитет) — 75, по наиболее дефицитным направлениям ординатуры — 100 процентов. В числе последних входят: «анестезиология», «рентгенология», «кардиология», «пульмонология», «неврология», «оториноларингология», «офтальмология», «бактериология», «инфекционные болезни».

Среди других направлений наибольшие квоты отвели «радиоэлектронным системам и комплексам», «эксплуатации железных дорог», «системам обеспечения движения поездов». По этим специальностям доля целевых бюджетных мест достигнет 70 процентов.

Напомним, целевики поступают в вузы по направлениям будущих работодателей, поэтому учатся бесплатно, но после получения диплома обязаны отработать минимум три года в компании, которая за них поручилась.

Читайте также: Почти 14 миллиардов рублей выделят на поддержку учреждений в условиях пандемии

вузправительство Россиипоступление
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Все мнения
О проекте