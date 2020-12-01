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Почти 14 миллиардов рублей выделят на поддержку учреждений в условиях пандемии
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Почти 14 миллиардов рублей выделят на поддержку учреждений в условиях пандемии

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России на поддержку учреждений, которые пострадали от пандемии коронавируса, выделено более 13,9 миллиарда рублей. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 1 декабря.

В документе уточняется, что выплаты получат учреждения, на которые в наибольшей степени повлияла пандемия, среди них МГУ имени Ломоносова, СПБГУ, Курчатовский институт, Федеральное медико-биологическое агентство, «Эрмитаж», Большой театр.

Средства для выплат поступят из резервного фонда правительства страны. С их помощью учреждения смогут компенсировать снижение доходов, выплатить зарплаты сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные платежи и затраты, связанные с соблюдением санитарных мер, сообщается на сайте правительства РФ.

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