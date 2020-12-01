Правительство ужесточило бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов

Фото: government.ru/ Официальный сайт правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении бюджетной дисциплины при реализации национальных проектов.

Документ ограничивает комитетам и кураторам проектов возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года. Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» крайний срок составит 15 декабря, в прочих случаях ограничения начнут действовать с 1 декабря.

В результате средства, зарезервированные под конкретные статьи проектов и не израсходованные своевременно, нельзя будет направлять на другие цели. Невостребованные деньги будут перечислять в Резервный фонд.

Благодаря этому можно будет наладить бюджетную дисциплину, повысить эффективность расходов и сконцентрировать ресурсы на своевременном решении поставленных задач, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее стало известно, что финансирование национального проекта «Демография» увеличили на 691 миллиард рублей.

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