Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Социальный вопрос и задачи президента: на что в России потратят триллионы в ближайшие годы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Социальный вопрос и задачи президента: на что в России потратят триллионы в ближайшие годы

Ростислав Зубков

Экономика

Госдума в четверг, 26 ноября, приняла в третьем чтении закон о бюджете РФ на 2021–2023 годы. В начале декабря его представят и рассмотрят в Совете Федерации. Что будет с казной государства в следующие три года, как изменятся объем ВВП и рубль, на что пойдут деньги граждан, ответы на все эти вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Переходный 2021 год

Следующий год для российского госбюджета будет неоднозначным. С одной стороны, его доходы пока не вернутся к докризисному уровню (отправной точкой кризиса можно считать глобализацию коронавируса до масштабов пандемии — прим. «ВМ»). С другой стороны, расходы будут выше ранее запланированных. Поэтому власти подготовили дефицитный бюджет, причем, по словам министра финансов Антона Силуанова, он таким останется по меньшей мере до 2024 года.

В основу трехлетнего бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны на этот период, согласно которому мировая экономика будет приходить в себя неспешно, т. к. ограничения, введенные из-за ковида, будут еще в силе.

В рамках такого сценария доходы бюджета РФ в 2021 году составят 18,8 триллиона рублей, расходы — 21,5 триллиона. Следовательно, дефицит составит 2,7 триллиона рублей.

В процентном отношении к объему ВВП траты сократятся с 21,1 процента ВВП в 2020 году до 18,6 процента в следующем. Так, ожидается, что объем ВВП достигнет 115,5 триллиона рублей. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4 процента ВВП (2,75 триллиона рублей).

Социальный вопрос и задачи президента: на что в России потратят триллионы в ближайшие годыФото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Расходы и доходы бюджета на 2022–2023 годы

По прогнозам правительства, в 2022 году бюджет получит 20,6 триллиона рублей, однако потеряет 21,88 триллиона (дефицит — 1,25). В 2023 году казну пополнят 22,3 миллиона рублей, а уйдут из нее 23,67 триллиона (дефицит — 1,41). Тренд на дефицитность бюджета, озвученный ранее Минфином, сохраняется.

По отношению к ВВП доходы госбюджета вырастут с 16,2 процента в 2021 году до 16,6 процента в 2022-м и 16,8 — в 2023-м. Наряду с этим расходы сократятся с 18,6 процента ВВП в 2021 году до 17,6 процента в следующем году, после чего подрастут до 17,8 процента в 2023-м. Таким образом, дефицит бюджета страны составит один процент ВВП в 2022 году (1,25 миллиона рублей) и 1,1 процента в 2023-м (1,41 миллиона рублей).

Цифры, как отмечают представители власти и эксперты, всегда носят предварительный характер, поскольку события могут отклониться от сценария и получить иной виток развития.

Социальный вопрос и задачи президента: на что в России потратят триллионы в ближайшие годыФото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Особые меры: как власти повышают доходность бюджета

Мобилизация прибыли в условиях кризиса, вызванного пандемией, происходит по-разному. Другими словами, источники доходов диверсифицированы. К примеру, в целях привлечения финансов власти приняли решение повысить ставку НДФЛ в некоторых случаях до 15 процентов. Также был введен подоходный налог на проценты по вкладам. Кроме того, повысились акцизы на табак, изменился налог на добычу полезных ископаемых в отношении сырья для удобрений и руд черных и цветных металлов. Помимо этого, были модифицированы параметры налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли, пересмотрены некоторые нефтяные льготы и др.

На что государство потратит деньги

В правительстве формулировали две ключевые цели, стоящие перед властями: социальный вопрос и исполнение задач, озвученных президентом.

В 2021 году больше четверти издержек бюджета (26 процентов или 5,6 триллиона рублей) пойдут на исполнение социальных обязательств перед гражданами. В 2022 году эта статья расходов вырастет еще на десять процентов.

Еще 3,3 триллиона рублей в следующем году потратят на восстановление экономики, 3,1 триллиона — на «оборонку», 2,4 — на безопасность и правоохранителей и 1,1 — на здравоохранение.

При этом в 2021 году выделят меньше средств на нацпроекты — 2,2 триллиона вместо 2,4 в 2020 году.

Социальный вопрос и задачи президента: на что в России потратят триллионы в ближайшие годыФото: kremlin.ru / Администрация президента России

Инфляция — на сколько вырастут цены в России

В 2021 году, как ожидает кабмин, инфляция составит 3,7 процента. С этим прогнозом не совсем согласен Центробанк: по данным регулятора, годовой показатель инфляции может колебаться в пределах 3,5–4 процентов. В 2022-м он вернется к целевым четырем процентам, считают в ЦБ.

В Минэкономразвития полагают, что все следующие три года инфляция составит четыре процента. Дальнейший рост цен, по словам главы ведомства Максима Решетникова, «будет сдерживаться потребительским спросом».

Что будет с рублем в ближайшие годы?

В этом вопросе власти также исходят из базового прогноза. В долгосрочной перспективе российская национальная валюта ослабнет: в среднем до 72,4 рубля за доллар в 2021 году, до 73,1 рубля — в 2022-м и до 73,8 рубля в 2023 году. Несмотря на пессимистичный сценарий, в законопроекте бюджета РФ заверили, что «в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным». Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для роста несырьевого экспорта, что позволит экономике оставаться конкурентоспособной.

Читайте также: Миллиарды на здоровье детей. Что даст повышение НДФЛ для богатых россиян

федеральный бюджет РФпроект бюджетабюджет Российской Федерации
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте