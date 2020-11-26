Социальный вопрос и задачи президента: на что в России потратят триллионы в ближайшие годы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Госдума в четверг, 26 ноября, приняла в третьем чтении закон о бюджете РФ на 2021–2023 годы. В начале декабря его представят и рассмотрят в Совете Федерации. Что будет с казной государства в следующие три года, как изменятся объем ВВП и рубль, на что пойдут деньги граждан, ответы на все эти вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Переходный 2021 год

Следующий год для российского госбюджета будет неоднозначным. С одной стороны, его доходы пока не вернутся к докризисному уровню (отправной точкой кризиса можно считать глобализацию коронавируса до масштабов пандемии — прим. «ВМ»). С другой стороны, расходы будут выше ранее запланированных. Поэтому власти подготовили дефицитный бюджет, причем, по словам министра финансов Антона Силуанова, он таким останется по меньшей мере до 2024 года.

В основу трехлетнего бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны на этот период, согласно которому мировая экономика будет приходить в себя неспешно, т. к. ограничения, введенные из-за ковида, будут еще в силе.

В рамках такого сценария доходы бюджета РФ в 2021 году составят 18,8 триллиона рублей, расходы — 21,5 триллиона. Следовательно, дефицит составит 2,7 триллиона рублей.

В процентном отношении к объему ВВП траты сократятся с 21,1 процента ВВП в 2020 году до 18,6 процента в следующем. Так, ожидается, что объем ВВП достигнет 115,5 триллиона рублей. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4 процента ВВП (2,75 триллиона рублей).

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Расходы и доходы бюджета на 2022–2023 годы

По прогнозам правительства, в 2022 году бюджет получит 20,6 триллиона рублей, однако потеряет 21,88 триллиона (дефицит — 1,25). В 2023 году казну пополнят 22,3 миллиона рублей, а уйдут из нее 23,67 триллиона (дефицит — 1,41). Тренд на дефицитность бюджета, озвученный ранее Минфином, сохраняется.

По отношению к ВВП доходы госбюджета вырастут с 16,2 процента в 2021 году до 16,6 процента в 2022-м и 16,8 — в 2023-м. Наряду с этим расходы сократятся с 18,6 процента ВВП в 2021 году до 17,6 процента в следующем году, после чего подрастут до 17,8 процента в 2023-м. Таким образом, дефицит бюджета страны составит один процент ВВП в 2022 году (1,25 миллиона рублей) и 1,1 процента в 2023-м (1,41 миллиона рублей).

Цифры, как отмечают представители власти и эксперты, всегда носят предварительный характер, поскольку события могут отклониться от сценария и получить иной виток развития.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Особые меры: как власти повышают доходность бюджета

Мобилизация прибыли в условиях кризиса, вызванного пандемией, происходит по-разному. Другими словами, источники доходов диверсифицированы. К примеру, в целях привлечения финансов власти приняли решение повысить ставку НДФЛ в некоторых случаях до 15 процентов. Также был введен подоходный налог на проценты по вкладам. Кроме того, повысились акцизы на табак, изменился налог на добычу полезных ископаемых в отношении сырья для удобрений и руд черных и цветных металлов. Помимо этого, были модифицированы параметры налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли, пересмотрены некоторые нефтяные льготы и др.

На что государство потратит деньги

В правительстве формулировали две ключевые цели, стоящие перед властями: социальный вопрос и исполнение задач, озвученных президентом.

В 2021 году больше четверти издержек бюджета (26 процентов или 5,6 триллиона рублей) пойдут на исполнение социальных обязательств перед гражданами. В 2022 году эта статья расходов вырастет еще на десять процентов.

Еще 3,3 триллиона рублей в следующем году потратят на восстановление экономики, 3,1 триллиона — на «оборонку», 2,4 — на безопасность и правоохранителей и 1,1 — на здравоохранение.

При этом в 2021 году выделят меньше средств на нацпроекты — 2,2 триллиона вместо 2,4 в 2020 году.

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Инфляция — на сколько вырастут цены в России

В 2021 году, как ожидает кабмин, инфляция составит 3,7 процента. С этим прогнозом не совсем согласен Центробанк: по данным регулятора, годовой показатель инфляции может колебаться в пределах 3,5–4 процентов. В 2022-м он вернется к целевым четырем процентам, считают в ЦБ.

В Минэкономразвития полагают, что все следующие три года инфляция составит четыре процента. Дальнейший рост цен, по словам главы ведомства Максима Решетникова, «будет сдерживаться потребительским спросом».

Что будет с рублем в ближайшие годы?

В этом вопросе власти также исходят из базового прогноза. В долгосрочной перспективе российская национальная валюта ослабнет: в среднем до 72,4 рубля за доллар в 2021 году, до 73,1 рубля — в 2022-м и до 73,8 рубля в 2023 году. Несмотря на пессимистичный сценарий, в законопроекте бюджета РФ заверили, что «в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным». Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для роста несырьевого экспорта, что позволит экономике оставаться конкурентоспособной.

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