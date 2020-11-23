Миллиарды на здоровье детей. Что даст повышение НДФЛ для богатых россиян

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Состоятельным россиянам придется платить повышенные налоги, следует из нового закона, меняющего ставку НДФЛ для обеспеченных граждан. «Вечерняя Москва» выяснила, кого коснутся нововведения и для чего они нужны.

Закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 23 ноября. Ранее его успешно приняли в Госдуме и в Совете Федерации.

Основные положения закона о повышении НДФЛ для обеспеченных граждан

Инициатива состоит из нескольких ключевых положений:

— Ставка НДФЛ увеличивается с 13 до 15 процентов для россиян, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год.

— Доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, а также выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения будут облагаться по стандартной, 13-процентной ставке.

— Иностранная компания, систематически получающая больше пяти миллионов рублей ежегодно, подпадает под действие закона, т. е. ее прибыль облагается НДФЛ в размере 15 процентов. Сюда же включены дивиденды, полученные от зарубежной организации и признанные физлицом в декларации.

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Главная цель нового закона

За счет этих изменений власти хотят привлечь дополнительные деньги для финансирования лечения детей с тяжелыми, хроническими и редкими (орфанными) заболеваниями. Уже в следующем году бюджет РФ сможет получить 60 миллиардов рублей на эти цели при условии реализации проекта. В 2022 и 2023 годах поступления в казну составят 64 и 68,5 миллиарда рублей соответственно.

Администрирование повышенного НДФЛ

В этой части предусмотрено, что налоговый агент освобождается от ответственности за соответствующие правонарушения за первый квартал следующего года. Кроме того, он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.

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