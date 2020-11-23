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Миллиарды на здоровье детей. Что даст повышение НДФЛ для богатых россиян
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Миллиарды на здоровье детей. Что даст повышение НДФЛ для богатых россиян

Ростислав Зубков

Закон

Состоятельным россиянам придется платить повышенные налоги, следует из нового закона, меняющего ставку НДФЛ для обеспеченных граждан. «Вечерняя Москва» выяснила, кого коснутся нововведения и для чего они нужны.

Закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 23 ноября. Ранее его успешно приняли в Госдуме и в Совете Федерации.

Основные положения закона о повышении НДФЛ для обеспеченных граждан

Инициатива состоит из нескольких ключевых положений:

— Ставка НДФЛ увеличивается с 13 до 15 процентов для россиян, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год.

— Доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, а также выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения будут облагаться по стандартной, 13-процентной ставке.

— Иностранная компания, систематически получающая больше пяти миллионов рублей ежегодно, подпадает под действие закона, т. е. ее прибыль облагается НДФЛ в размере 15 процентов. Сюда же включены дивиденды, полученные от зарубежной организации и признанные физлицом в декларации.

Миллиарды на здоровье детей. Что даст повышение НДФЛ для богатых россиянФото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Главная цель нового закона

За счет этих изменений власти хотят привлечь дополнительные деньги для финансирования лечения детей с тяжелыми, хроническими и редкими (орфанными) заболеваниями. Уже в следующем году бюджет РФ сможет получить 60 миллиардов рублей на эти цели при условии реализации проекта. В 2022 и 2023 годах поступления в казну составят 64 и 68,5 миллиарда рублей соответственно.

Администрирование повышенного НДФЛ

В этой части предусмотрено, что налоговый агент освобождается от ответственности за соответствующие правонарушения за первый квартал следующего года. Кроме того, он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.

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