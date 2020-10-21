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Депутат назвал повышение НДФЛ для богатых «первым шагом»
Фото: instagram.com / Официальный аккаунт Ярослава Нилова

Депутат назвал повышение НДФЛ для богатых «первым шагом»

Олег Сыров

Закон

Принятие в первом чтении законопроекта об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для граждан РФ с годовым доходом более пяти миллионов рублей — реальный шаг в правильном направлении. Об этом «Вечерней Москве» заявил председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

— Представители всех фракций выступают «за», — сказал он. — В целом лед тронулся. Наконец-то мы отходим от «плоской» шкалы и приближаемся к прогрессивному методу налогообложения. Это первый реальный шаг в правильном направлении.

Депутат напомнил, что двадцать лет назад ввели НДФЛ 13 процентов — самый низкий налог в Европе. По его словам, это было сделано, чтобы вывести экономику из теневой области. Сегодня, по мнению политика, настал период экономического развития, когда необходим переход к прогрессивной шкале.

По мнению собеседника «Вечерней Москвы», граждане, имеющие низкий доход, должны быть освобождены от налогов, а богатые люди — отчислять повышенную ставку:

— Завтра (22 октября — прим. «ВМ») мы внесем поправку ко второму чтению. Граждане с маленькими заработными платами — меньше 20 тысяч в месяц, должны иметь ставку налога нулевую. Первый шаг сделан. Будем пересматривать устаревшие правила.

Нилов сообщил, что предложений по налогам для богатых много. Необходимо единое решение, которое будет справедливым, принесет пользу бюджету и в то же время не напугает предпринимателей, которые могут попытаться вновь со своим бизнесом уйти в тень, объяснил парламентарий.

В качестве вариантов налогообложения Нилов предлагает на сумму дохода свыше 5 миллионов добавлять к ставке НДФЛ один процент за каждые 2 миллиона. Он уточнил, что верхняя граница подобного расчета также должна быть обозначена:

— Надо составить формулу, которая будет повышать коэффициент с ростом дохода и в то же время сохранит интерес для предпринимателей развивать производство, вести бизнес и работать для увеличения своего дохода, — сказал депутат.

Нилов в целом удовлетворен тем, как прошло первое слушание. Он признался, что ранее попытки принять закон о прогрессивном налогообложении проваливались, так как и в правительстве, и в Думе ряд людей опасались негативной реакции бизнеса на нововведения, которая приведет к волне сокрытий доходов и обратному эффекту.

Сегодня позиция у скептиков изменилась, констатирует Нилов. Он добавил, что «революций» не будет, перемены будут вводиться в жизнь гибко, переход будет мягким.

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