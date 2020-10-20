В Госдуме отреагировали на предложение ввести налоговый вычет для занимающихся спортом

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова назвала приятным бонусом поправки Министерства финансов России, предусматривающие вычет по НДФЛ для тех, кто активно занимается физкультурой и спортом. Об этом спортсменка и политик заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— У нас каждому, наверное, хотелось бы, чтобы весь спорт был бесплатным. Но для этого ничего особенного не нужно. Можно просто побегать в парке. Есть много видов физической активности, которые не требуют никаких денег. Но думаю, что это хорошая комбинация, когда человек понимает, что вот здесь он может позаниматься сам, а здесь у него есть налоговый вычет. С учетом размера льготы он вполне сможет позволить себе приобрести ту же дополнительную экипировку, — отметила Светлана Журова.

Кроме того, с ее точки зрения, текущая инициатива позволит привлечь большее число людей для посещения спортивных объектов, потому как физкультурно-оздоровительные услуги в период кризиса сильно страдают.

Отметим, что поправки по изменению в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговый вычет для занимающихся спортом, Минфин подготовил по поручению главы государства. После доработки они будут внесены в Госдуму на рассмотрение.

Сейчас в России также действуют аналогичные фискальные льготы. Распространяются они на покупку лекарств, оплату обучения, вклады в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.

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