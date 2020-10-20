В Госдуме отреагировали на предложение ввести налоговый вычет для занимающихся спортом
Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова назвала приятным бонусом поправки Министерства финансов России, предусматривающие вычет по НДФЛ для тех, кто активно занимается физкультурой и спортом. Об этом спортсменка и политик заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».
— У нас каждому, наверное, хотелось бы, чтобы весь спорт был бесплатным. Но для этого ничего особенного не нужно. Можно просто побегать в парке. Есть много видов физической активности, которые не требуют никаких денег. Но думаю, что это хорошая комбинация, когда человек понимает, что вот здесь он может позаниматься сам, а здесь у него есть налоговый вычет. С учетом размера льготы он вполне сможет позволить себе приобрести ту же дополнительную экипировку, — отметила Светлана Журова.
Кроме того, с ее точки зрения, текущая инициатива позволит привлечь большее число людей для посещения спортивных объектов, потому как физкультурно-оздоровительные услуги в период кризиса сильно страдают.
Отметим, что поправки по изменению в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговый вычет для занимающихся спортом, Минфин подготовил по поручению главы государства. После доработки они будут внесены в Госдуму на рассмотрение.
Сейчас в России также действуют аналогичные фискальные льготы. Распространяются они на покупку лекарств, оплату обучения, вклады в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.
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