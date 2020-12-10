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Василиса Володина рассказала, от чего следует избавиться перед 2021 годом
Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в Instagram (instagram.com/vasilisa.volodina)

Василиса Володина рассказала, от чего следует избавиться перед 2021 годом

Захар Чайченко

Звезды

Астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше заняться перед солнечным затмением, которое состоится 14 декабря. По словам телеведущей, в этот день лучше всего освободиться от ненужного балласта, чтобы встреть 2021 год «налегке».

— Время от лунного до солнечного затмения прекрасно подходит для того, чтобы простить и проститься. Отказаться, убежать, избавиться от всего, что стало лишним. Давайте проведем сброс шлаков, чтобы 14.12 (в день солнечного затмения) смело шагнуть в новую жизнь и будущий год без ненужных обременений, — поделилась звезда со своими подписчиками в Instagram.

Ранее Василиса Володина рассказала, чем отличаются люди, родившиеся в дни затмения либо «рядом с ними».

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мнение астрологаВасилиса Володинаастролог Василиса Володина
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