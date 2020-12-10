Астрологи перечислили лучших хозяек по знаку зодиака

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Современные женщины нередко предпочитают карьеру ведению домашнего хозяйства, однако умение накормить домашних вкусным ужином является одним из тех навыков, за которые мужчины очень ценят спутницу. Астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых становятся отличными хозяйками.

Женщины-Тельцы обожают не только баловать себя вкусной едой, но и готовить ее. При этом они отдают предпочтение нестандартным блюдам и неординарным ингредиентам. Также Тельцам важно радовать избранника разнообразным меню, и они сумеют удивить мужчину кулинарным шедевром даже из простых продуктов.

Рожденные под знаком Рака девушки интересуются приготовлением блюд с самого детства. Будучи маленькими девочками, Раки часто помогают матерям на кухне, а вырастая, начинают готовить самостоятельно, совершенствуя свои умения. Представительниц этого знака можно назвать идеальными хозяйками.

Дамы, рожденные под созвездием Скорпиона, стремятся обеспечить своему спутнику уют и комфорт, и одним из путей к достижению этой цели является приготовление пищи. Мужчина, который будет в отношениях с такой девушкой, всегда будет сыт и окружен заботой, та будет радовать его сытными завтраками и изысканными ужинами, сообщает Cosmopolitan.

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