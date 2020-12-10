Граффити Бэнкси с чихающей пенсионеркой появились на улицах Бристоля

Фото: instagram.com/banksy

Новые граффити британского уличного художника Бэнкси появились в его родном городе Бристоле. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Художник изобразил пожилую женщину в юбке, пиджаке и платке. Она держит в руке салфетку и чихает так сильно, что у нее падают сумочка и трость, а также вылетает вставная челюсть.

Помимо этого Бэнкси воспользоваться особенностью места, где появились граффити. Изображение пенсионерки было выполнено в начале улицы с одним из самых крутых подъемов в стране, достигающим 22 градусов. Из-за этого создается впечатление, что от такого внезапного рефлекторного выдоха женщины бристольские дома покосились.

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