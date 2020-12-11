Одного человека спасли при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Адмирала Макарова, 19к1 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар в квартире на севере столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Адмирала Макарова, дом 19, корпус 1.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные спасли одного человека. По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Читайте также: Пожар возник в Научном центре ФМБА в Красногорске