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Легендарная актриса Барбара Виндзор скончалась в лондонском доме престарелых
Фото: PA Wire / ТАСС

Легендарная актриса Барбара Виндзор скончалась в лондонском доме престарелых

Анастасия Колоскова

Звезды

Британская актриса Барбара Виндзор ушла из жизни на 84-м году жизни. О ее смерти сообщил супруг Скотт Митчелл.

— С глубокой грустью я могу подтвердить, что моя дорогая жена Барбара скончалась в 20:35 в четверг, 10 декабря, в лондонском доме престарелых, — цитируют его слова Guardian.

Мужчина рассказал, что у Барбары была болезнь Альцгеймера. Последние дни он дежурил у ее кровати. Актриса ушла из жизни мирно и спокойно, добавил он.

Виндзор известна по ролям в телесериалах «Доктор Кто» и «Жители Ист-Энда». Также она подарила свой голос мыши Сони в фильмах «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона.

Актриса три раза выходила замуж. Последний муж Скотт Митчелл младше Виндзор на 26 лет. Помимо этого, известно о многих романах звезды. Как признавалась Барбара в своей автобиографической книге, число ее любовников перевалило за сотню.

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