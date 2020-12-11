СМИ: Кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии на 60-м году жизни

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В пятницу, 11 декабря, латвийская пресса сообщила о смерти культового южнокорейского режиссер Ким Ки Дука. Ему было 59 лет.

По предварительным данным, кинематографист скончался от коронавируса. В момент смерти он находился в Латвии.

Как пишет портал Delfi, ссылающийся на режиссера Виталия Манского, Ким Ки Дук приехал в Латвийскую Республику 20 ноября. С 5 декабря он перестал выходить на связь, а в ночь на 11 декабря мужчина умер в больнице из-за осложнений, вызванных ковидом.

СПРАВКА «ВМ»

Ким Ки Дук дебютировал как режиссер с картиной «Крокодил» в 1996 году. За первые десять лет своей кинокарьеры он снял 13 лент.

Творец любил экспериментировать: в 2000 году он всего за 200 минут снял на десять камер фильм «Реальный вымысел».

В копилке творческих заслуг Ким Ки Дука — престижные награды Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей.

В ноябре 2019 года режиссер посетил Россию, где объявил, что планирует снять свой следующий фильм в РФ.