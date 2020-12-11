Умер актер из фильма «Пятый элемент» Том Листер — младший

Фото: instagram.com/officialtinylister

Американский актер Том Листер — младший скончался в США в возрасте 62 лет. Он известен по второстепенным ролям в картинах «Пятый элемент» и «Темный рыцарь».

Менеджер актера Синди Коуэн рассказала, что близкие Листера не могли до него дозвониться с вечера среды. Обеспокоившись, они вызвали полицейских, которые и обнаружили тело Листера в его квартире в Лос-Анджелесе. Уточняется, что смерть актера наступила по естественным причинам.

По словам Коуэн, в течение недели Том жаловался на симптомы, характерные для коронавирусной инфекции, однако проведенные тесты давали отрицательный результат.

— Он был добрым великаном, ни на кого не похожим. Человек, который 20 лет был для меня братом, — цитирует Синди Коуэн журнал People.

СПРАВКА

Томас Листер — младший родился в городе Комптон в Калифорнии в 1958 году. Наибольшую известность принесла ему роль президента Линдберга в фильме Люка Бессона «Пятый элемент». Всего же фильмография актера насчитывает более 200 проектов.