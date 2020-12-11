Эрдоган заявил о бесполезности санкций США и Евросоюза в отношении Турции

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Тесные экономические и политические отношения Турции с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом нельзя игнорировать, их санкции против Анкары никому не пойдут на пользу. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития в пятницу, 11 декабря.

Он пояснил, что рестрикции не пойдут на пользу повестке дня, а нанесут только ущерб.

— Мы ждем, что наши партнеры займут объективную позицию, — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Кроме того, верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю было поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье. Также СМИ уточняли, что Вашингтон готовится ввести санкции в отношении Турции из-за приобретения Анкарой российских С-400, передает РИА Новости.

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