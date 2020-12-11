Полиция задержала подозреваемых в нападении на мужчину в Москве
Полиция задержала подозреваемых в разбое на юге столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.
С заявлением в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что в квартиру на улице Кантемировской ему позвонили двое неизвестных мужчин. Один из незнакомцев схватил его за шею и стал угрожать ножом. Злоумышленники похитили из квартиры личные вещи мужчины и скрылись.
Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались двое приезжих в возрасте 18 и 36 лет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Суд арестовал шестерых обвиняемых в убийстве мужчины в Подмосковье