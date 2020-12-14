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Пожар произошел в складском помещении в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар произошел в складском помещении в Подмосковье

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия

Пожар возник в складском помещении в Одинцове. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в понедельник, 14 декабря.

Инцидент произошел по адресу Транспортный проезд, дом 1. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Сведения о пострадавших не поступали. Локализации возгорания пока нет.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

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