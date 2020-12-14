Московские учреждения культуры приготовили онлайн-программу для детей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Московские парки, библиотеки и культурные центры опубликовали недельную программу онлайн-мероприятий для детей. В нее вошли мастер-классы для начинающих блогеров и кулинаров, а также интерактивные спектакли и чтения.

Так, сотрудники парка культуры и отдыха «Ходынское поле» приглашают начинающих блогеров 18 декабря в 12:00 на урок «Инстаблог», где поделятся секретами мастерства в создании видеороликов. Урок пройдет в аккаунтах парка в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук».

20 декабря в 15:00 Парк Горького в рамках мастер-класса «Простая кулинария» в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук» научит всех желающих готовить трюфели в домашних условиях.

Снежинки в технике квиллинг (техника шитья из лоскутов) можно научиться делать на онлайн-занятии «Волшебная снежинка» библиотеки № 196, которое состоится 15 декабря в 15:00 на странице в соцсети «ВКонтакте».

Сделать новогодние украшения из глины научат на онлайн-мастер-классе «Лепка не минимализм» 16 декабря в 15:00 на официальных страницах «Зеленой школы» Парка Горького в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук».

Библиотека № 195 приглашает учеников пятых–седьмых классов попрактиковаться в английском на уроке чтения #TimetoRead 15 декабря в 18:00 в социальной сети «Инстаграм».

Библиотека № 174 приглашает 16 декабря в 20:00 на чтение сказки Шарля Перро «Кот в сапогах», которое состоится в социальной сети «Фейсбук».

Послушать рассказ Ганса Христиана Андерсена «Истинная правда» можно 17 декабря в 15:00 на YouTube-канале библиотеки № 187.

С аудиоверсией книги из серии «Занимательная зоология. Я лев» можно познакомиться 17 декабря в 15:00 на странице библиотеки № 196 в социальной сети «ВКонтакте».

Зрителей старше 12 лет приглашает парк культуры и отдыха «Таганский» на онлайн-спектакль по бестселлеру Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» в исполнении актеров театра «Опыты драматических изучений» и творческого объединения «Звездный циферблат». Показ начнется 15 декабря в 19:30 в Instagram-аккаунте парка.

Юных любителей космоса приглашают 18 декабря в 17:00 на интерактивный спектакль «Космическое приключение Миши и Чуши» в исполнении актеров Русского театра марионеток. Трансляция состоится на YouTube-канале центра культуры «Гармония», сообщил официальный сайт мэра Москвы.

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