«Ни один коронавирус не догонит»: Дед Мороз заявил, что не может заразиться COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Дед Мороз рассказал, что не может заболеть коронавирусом, а также заразить окружающих. Об этом он сообщил в понедельник, 14 декабря, на пресс-конференции.

Сказочный персонаж заявил, что всегда носит с собой индивидуальные средства защиты: маску и перчатки. Также он отметил, что не считает 2020 год самым сложным. По словам волшебника, пандемия не скажется на его работе.

— Без подарков никого не оставлю, волшебное время — новогодняя ночь. Ни один коронавирус меня не догонит... Каждый получит новогоднюю награду, — цитирует Деда Мороза РЕН ТВ.

Также он отметил, что из-за угрозы распространения COVID-19 стал больше общаться в Сети. Так, ему часто звонят из Австралии, Испании и Франции.

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