Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Ни один коронавирус не догонит»: Дед Мороз заявил, что не может заразиться COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Ни один коронавирус не догонит»: Дед Мороз заявил, что не может заразиться COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Дед Мороз рассказал, что не может заболеть коронавирусом, а также заразить окружающих. Об этом он сообщил в понедельник, 14 декабря, на пресс-конференции.

Сказочный персонаж заявил, что всегда носит с собой индивидуальные средства защиты: маску и перчатки. Также он отметил, что не считает 2020 год самым сложным. По словам волшебника, пандемия не скажется на его работе.

Без подарков никого не оставлю, волшебное время — новогодняя ночь. Ни один коронавирус меня не догонит... Каждый получит новогоднюю награду, — цитирует Деда Мороза РЕН ТВ.

Также он отметил, что из-за угрозы распространения COVID-19 стал больше общаться в Сети. Так, ему часто звонят из Австралии, Испании и Франции.

Читайте также: Более 40 новогодних ярмарок откроется в Подмосковье

подаркиДед Морозкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте