Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин наградил лауреатов премии «Крылья аиста»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин наградил лауреатов премии «Крылья аиста»

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 14 декабря, наградил лауреатов городской премии «Крылья аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Сергея Собянина, за последние годы в столице была проделана большая работа, направленная на уменьшение количества детей-сирот.

— Первое, что нужно: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать все возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей, — заявил он.

Сергей Собянин добавил, что, несмотря на это, какое-то количество детей остается без родителей и большинство из них раньше находилось в столичных детских домах. Они являются одними из самых лучших по оснащенности, персоналу и уходу за детьми. Мэр Москвы добавил, что в городе также развиваются объекты инфраструктуры для детей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии и правительства столицы, в 2020 году премия «Крылья аиста» присуждена в трех номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая организация года» и «Персона года».

Читайте также: Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса «Московская реставрация»

награждения и премииМоскваСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте