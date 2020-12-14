Сергей Собянин наградил лауреатов премии «Крылья аиста»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 14 декабря, наградил лауреатов городской премии «Крылья аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Сергея Собянина, за последние годы в столице была проделана большая работа, направленная на уменьшение количества детей-сирот.

— Первое, что нужно: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать все возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей, — заявил он.

Сергей Собянин добавил, что, несмотря на это, какое-то количество детей остается без родителей и большинство из них раньше находилось в столичных детских домах. Они являются одними из самых лучших по оснащенности, персоналу и уходу за детьми. Мэр Москвы добавил, что в городе также развиваются объекты инфраструктуры для детей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии и правительства столицы, в 2020 году премия «Крылья аиста» присуждена в трех номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая организация года» и «Персона года».

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