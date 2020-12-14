Народный календарь. Как получить ответ на волнующий вопрос 15 декабря

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В этот вторник, 15 декабря, православные христиане вспоминают восьмого из двенадцати малых пророков Аввакума. В этот день люди искали ответы на свои вопросы, глядя на причудливые морозные узоры на окнах.

В этот день матери отгоняли от своих детей невидимых крикливых существ, которые вызывали детские болезни крикас-ночниц. Их можно заговорить, выкурить или передать. Рано утром плаксивого ребенка брали на руки и читали специальный заговор.

В этот день молодежь обычно строила крепости из снега и устаивали катания на ледянках. Две доски обливали водой и ехали с горки. Считалось, что если парень с девушкой катаются вместе, то скоро они поженятся.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как получить ответ на волнующий вопрос 15декабря

Приметы погоды гласили, что если много снега и инея в этот день, то это хороший знак о будущем урожае. Если за окном мороз, но птицы поют, то скоро потеплеет. 15 декабря отмечается Международный день чая. В этот же день вспоминают российских журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

145 лет назад парижском «Журнале воспитания и развлечения» вышла последняя часть романа Жюля Верна «Таинственный остров».

В этот день родились певица, народная артистка России Екатерина Шаврина, актеры Игорь Угольников и Юрий Колокольников, российский политик Борис Грызлов.

Именины отмечают Афанасий, Степан, Андрей, Иван, Николай, Кирилл, Владимир, Матвей, Борис, Сергей.

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