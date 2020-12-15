Москвичам рассказали о поддержке столичных служб такси и каршеринга

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал выплаты субсидий столичным службам такси и каршеринга. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Telegram-канал департамента транспорта города.

Стало известно, что заявки подали 117 таксомоторных компаний на сумму 288 миллионов рублей. На эти средства были куплены 11 123 новых автомобиля.

За восемь лет сумма субсидий составила 0,9 миллиарда рублей, на них купили 36 527 машин. По итогам программы поддержки таксомоторной сферы 70 процентов автомобилей такси в столице были приобретены при прямой финансовой помощи правительства Москвы.

Фото: Департамент транспорта Москвы

С 2018 года столичные власти помогли и операторам каршеринга: три компании обновили 3,7 тысячи авто на сумму 52,7 миллиона рублей. В 2020 году они подали заявки еще на 200 миллионов рублей — на 8,5 тысячи новых машин.

Как отметил заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, городская субсидия является единственной государственной поддержкой для пострадавших в пандемию таксомоторных компаний и операторов каршеринга.

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