Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичам рассказали о поддержке столичных служб такси и каршеринга
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москвичам рассказали о поддержке столичных служб такси и каршеринга

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал выплаты субсидий столичным службам такси и каршеринга. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Telegram-канал департамента транспорта города.

Стало известно, что заявки подали 117 таксомоторных компаний на сумму 288 миллионов рублей. На эти средства были куплены 11 123 новых автомобиля.

За восемь лет сумма субсидий составила 0,9 миллиарда рублей, на них купили 36 527 машин. По итогам программы поддержки таксомоторной сферы 70 процентов автомобилей такси в столице были приобретены при прямой финансовой помощи правительства Москвы.

Москвичам рассказали о поддержке столичных служб такси и каршерингаФото: Департамент транспорта Москвы

С 2018 года столичные власти помогли и операторам каршеринга: три компании обновили 3,7 тысячи авто на сумму 52,7 миллиона рублей. В 2020 году они подали заявки еще на 200 миллионов рублей — на 8,5 тысячи новых машин.

Как отметил заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, городская субсидия является единственной государственной поддержкой для пострадавших в пандемию таксомоторных компаний и операторов каршеринга.

Читайте также: Число электромобилей в Москве за год выросло на 20 процентов

«Такси»Москвавыплаты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Убийственно точный «Ланцет»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Сделать пластику и не умереть

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как слово наше отзовется…

Все мнения
О проекте