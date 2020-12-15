Аэропорт Шереметьево отметит 250-летие со дня рождения Бетховена

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Международный аэропорт Шереметьево в декабре 2020 года проведет ряд мероприятий, приуроченных к 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Так, 16 декабря, в день рождения композитора, аэропорт присоединится к международной культурной акции «Момент Бетховена». В терминалах прозвучит трехминутный фрагмент из знаменитой Пятой симфонии Бетховена, которую исполнит симфонический оркестр Digital Orchestra by Golikov. Трансляция начнется ровно в 2:50 после полудня, что символизирует дату — 250 лет со дня рождения.

В этот же день в аэропорту начнет работу выставка-инсталляция «Людвиг ван Бетховен — ода «К радости». Организатором события выступит Национальный туристический офис Германии в России в рамках Года Германии в России — 2020/21 при поддержке посольства Германии.

Посетители экспозиции смогут посмотреть 35 миниатюрных разноцветных скульптур Бетховена, созданных Оттмаром Херлем, которые будут интегрированы в интерьеры терминалов.

Эта экспозиция станет частью глобальной выставки, которая состоялась на ВДНХ в октябре текущего года.

Участие в проекте в честь юбилея гениального композитора примут также крупные аэропорты Европы и России. Организаторы акции ставили перед собой задачу таким образом на несколько минут объединить людей, находящихся в разных точках мира, и подтолкнуть их к мысли о влиянии искусства на нашу жизнь, отмечает дирекция по связям с общественностью аэропорта Шереметьево.

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