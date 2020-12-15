Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Аэропорт Шереметьево отметит 250-летие со дня рождения Бетховена
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Аэропорт Шереметьево отметит 250-летие со дня рождения Бетховена

Анастасия Колоскова

Общество

Международный аэропорт Шереметьево в декабре 2020 года проведет ряд мероприятий, приуроченных к 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Так, 16 декабря, в день рождения композитора, аэропорт присоединится к международной культурной акции «Момент Бетховена». В терминалах прозвучит трехминутный фрагмент из знаменитой Пятой симфонии Бетховена, которую исполнит симфонический оркестр Digital Orchestra by Golikov. Трансляция начнется ровно в 2:50 после полудня, что символизирует дату — 250 лет со дня рождения.

В этот же день в аэропорту начнет работу выставка-инсталляция «Людвиг ван Бетховен — ода «К радости». Организатором события выступит Национальный туристический офис Германии в России в рамках Года Германии в России — 2020/21 при поддержке посольства Германии.

Посетители экспозиции смогут посмотреть 35 миниатюрных разноцветных скульптур Бетховена, созданных Оттмаром Херлем, которые будут интегрированы в интерьеры терминалов.

Эта экспозиция станет частью глобальной выставки, которая состоялась на ВДНХ в октябре текущего года.

Участие в проекте в честь юбилея гениального композитора примут также крупные аэропорты Европы и России. Организаторы акции ставили перед собой задачу таким образом на несколько минут объединить людей, находящихся в разных точках мира, и подтолкнуть их к мысли о влиянии искусства на нашу жизнь, отмечает дирекция по связям с общественностью аэропорта Шереметьево.

Читайте также: Столичные библиотеки проведут онлайн-встречи с современными поэтами

немецкий композиторюбилейШереметьево
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Убийственно точный «Ланцет»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Сделать пластику и не умереть

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как слово наше отзовется…

Все мнения
О проекте