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Сергей Собянин поздравил московский завод «Renault Россия» с 15-летием
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / В. Новиков

Сергей Собянин поздравил московский завод «Renault Россия» с 15-летием

Никита Абрамов

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил завод «Renault Россия» с 15-летием и заявил, что предприятие можно считать совместным проектом правительства Москвы и компании Renault.

— Мы заключили соответствующий инвестиционный договор по развитию этой промышленной площадки, и, я думаю, ни компания, ни правительство Москвы точно не пожалели об этом проекте. Он год от года развивается, и сегодняшнее 15-летие — это не просто формальность, какой-то юбилей, это действительно веха развития завода, — приводит слова Собянина пресс-служба главы города.

Во вторник, 15 декабря, завод выпустил свой полуторамиллионный автомобиль, которым стал Renault Kaptur. На данный момент производство является одним из крупнейших работодателей для высококвалифицированных специалистов Москвы.

Известно, что среднегодовая численность работающих на предприятии составила почти 5000 человек.

В 2020 году компания предложила использовать дронов для доставки продуктов в клиники с пациентами, больными COVID-19. Такой проект на данный момент реализуется в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке.

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