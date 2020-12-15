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Дом на 345 квартир по реновации построили в Южном Чертанове
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дом на 345 квартир по реновации построили в Южном Чертанове

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Южное Карта всех событий

Многоквартирный дом с подземной автостоянкой на 345 квартир построили в столичном районе Чертаново Южное. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что общая площадь здания составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. Новостройка находится по адресу 26-й микрорайон, корпус 81–82.

— В настоящее время строители завершают пусконаладочную работу оборудования и уборку квартир, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Пятисекционное монолитное здание построили по индивидуальному проекту. Фасады облицевали керамогранитными плитами с рисунком под кирпич. Для удобства жильцов на них установили короба для кондиционеров. Также две квартиры оборудовали для маломобильных людей.

В каждой жилой секции специалисты установили лифты грузоподъемностью 450 и 1000 килограммов, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации.

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