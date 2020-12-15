Музей в Лондоне сократит количество картин «белых» карикатуристов

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Музей карикатур в Лондоне планирует сократить количество картин британских художников-сатириков. Об этом сообщилобританское издание The Daily Telegraph.

Руководство музея решило убрать некоторые картины из-за движения Black Lives Matter, так как в галерее выставляется много карикатур «белых мужчин».

В числе тех, кого планируют убрать с выставки, основатель английской школы живописи Уильям Хогарт.

В музее прокомментировали, что их обязанность «признать очевидные характерные предубеждения».

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