Музей в Лондоне сократит количество картин «белых» карикатуристов
Музей карикатур в Лондоне планирует сократить количество картин британских художников-сатириков. Об этом сообщилобританское издание The Daily Telegraph.
Руководство музея решило убрать некоторые картины из-за движения Black Lives Matter, так как в галерее выставляется много карикатур «белых мужчин».
В числе тех, кого планируют убрать с выставки, основатель английской школы живописи Уильям Хогарт.
В музее прокомментировали, что их обязанность «признать очевидные характерные предубеждения».
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