Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

По прогнозам синоптиков, на выходных в Москве ожидается оттепель. Температура может подняться до плюс одного градуса. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

На снежный покров повышение температуры не повлияет. Оттепель будет кратковременной, снег на московских улицах сохранится до Нового года.

— В выходные дни погода в столичном регионе будет облачная, в ночные часы будет приниматься небольшой снежок, а вот в дневные часы это уже будут осадки, преимущественно мокрый снег, где-то может перемежаться мелкой моросью. Температура в ночные часы в субботу порядка минус три — минус пять градусов, по области — от минус трех до минус восьми, дневная температура в Москве минус один — плюс один, по области — минус четыре — плюс один, — цитирует РИА Новости Татьяну Позднякову.

По словам специалиста, в субботу, 19 декабря, будет первая оттепель этого сезона. В воскресенье, 20 декабря, ночная температура может подняться до двух градусов.

— И в субботу, и в воскресенье в Москве будет наблюдаться оттепельная погода. Это будет первая оттепель этого сезона. Температура воздуха во все эти дни будет выше климатической нормы градуса на 4–5, — отметила синоптик.

За сутки выпадет не более одного миллиметра осадков, добавила Позднякова.

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