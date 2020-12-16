Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Анастасия Волоснова

Город

По прогнозам синоптиков, на выходных в Москве ожидается оттепель. Температура может подняться до плюс одного градуса. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

На снежный покров повышение температуры не повлияет. Оттепель будет кратковременной, снег на московских улицах сохранится до Нового года.

— В выходные дни погода в столичном регионе будет облачная, в ночные часы будет приниматься небольшой снежок, а вот в дневные часы это уже будут осадки, преимущественно мокрый снег, где-то может перемежаться мелкой моросью. Температура в ночные часы в субботу порядка минус три — минус пять градусов, по области — от минус трех до минус восьми, дневная температура в Москве минус один — плюс один, по области — минус четыре — плюс один, — цитирует РИА Новости Татьяну Позднякову.

По словам специалиста, в субботу, 19 декабря, будет первая оттепель этого сезона. В воскресенье, 20 декабря, ночная температура может подняться до двух градусов.

— И в субботу, и в воскресенье в Москве будет наблюдаться оттепельная погода. Это будет первая оттепель этого сезона. Температура воздуха во все эти дни будет выше климатической нормы градуса на 4–5, — отметила синоптик.

За сутки выпадет не более одного миллиметра осадков, добавила Позднякова.

Читайте также: Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в январе

погода в Москветемпература воздухаоттепель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Все мнения
О проекте