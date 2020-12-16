Всемирный банк представил прогноз по стоимости нефти в 2021–2022 годах

Фото: twitter.com/AAEnergyNews

В следующие два года мировые цены на нефть немного подрастут. Об этом говорится в части прогноза Всемирного банка по российской экономике.

— Предполагается, что цены на нефть вырастут до 44 долларов США за баррель в 2021 году и 50 долларов США за баррель в 2022 году по сравнению с прогнозной ценой 2020 года, равной 41 доллару США за баррель, — цитирует РИА Новости выдержку из документа.

Авторы прогноза, однако, подчеркивают, что главным фактором риска для данных перспектив являются тяжесть и продолжительность пандемии коронавируса. Если ситуация пойдет по худшему сценарию, предполагающему возвращение коронавирусных ограничений, локдаунов и т. п., это навредит спросу на черное золото сильнее, чем востребованности какого-либо другого сырья.

Всемирный банк ожидает, что к концу 2021 года потребление топлива будет на пять процентов ниже тренда, который отмечался до начала пандемии. Прогноз будет чуть лучше, если вакцинация от ковида пройдет быстрее, уточняют эксперты.

Читайте также: Нефть подешевела на фоне роста запасов топлива в США