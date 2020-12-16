Эрдоган назвал санкции США нападением на суверенитет Турции

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Анкара обвинила Вашингтон в санкционном давлении и атаке на суверенитет. Об этой проблеме высказался президент Турции Реджеп Эрдоган.

Ранее Соединенные Штаты наложили рестрикции на секретариат оборонной промышленности Турции и его главу Исмаила Демира, а также еще трех турецких физлиц, якобы связанных с Россией. Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере вводить рестрикции по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором РФ.

В свою очередь Эрдоган возмутился таким решениям. Турецкого лидера удивило, что Штаты пытаются сотрудничать с Анкарой и при этом охотно вводят санкции против своего же союзника.

— Что это за альянс? Какое основание? Турция купила у РФ С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Это решение — нападение на наш суверенитет, средство давления на нас, — цитирует РИА Новости политика.

Он подчеркнул, что турецкие власти не раз предлагали американским партнерам создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400.

Также Эрдоган отметил, что санкции не только не остановят Анкару, но и побуждают ее с вдвое большим усердием работать над увеличением своего производства в оборонке.

Напомним, что поставки современных российских систем ПВО С-400, из-за которых возник кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Ранее турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун.

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