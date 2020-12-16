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Более 660 договоров заключено на докупку дополнительных площадей по реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 660 договоров заключено на докупку дополнительных площадей по реновации

Кирилл Николаев

Город

Все участники программы реновации могут докупить дополнительные площади со скидкой десять процентов. Этой возможностью воспользовались более 660 раз. Именно столько договоров заключено между жителями столицы и Московским фондом реновации жилой застройки. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, правом докупки можно воспользоваться один раз. При этом площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров. Оплата осуществляется за счет собственных и заемных средств, при помощи государственных жилищных субсидий и сертификатов и с привлечением материнского капитала, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что 86 домов по программе реновации в Москве получили кадастровые номера.

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реновацияСергей ЛевкинМосква
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