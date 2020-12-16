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РПЛ запросит разъяснения по инциденту с болельщиками «Зенита» и «Спартака»
Фото: twitter.com/fcsm_official

РПЛ запросит разъяснения по инциденту с болельщиками «Зенита» и «Спартака»

Кирилл Николаев

Спорт

Российская премьер-лига (РПЛ) запросит у организатора матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» разъяснения относительно инцидента с участием болельщиков обеих команд. Об этом в среду, 16 декабря, сообщили в пресс-службе РПЛ.

Во время игры фанаты устроили конфликт на одном из центральных секторов стадиона в Санкт-Петербурге. Позднее часть болельщиков «Зенита» направилась в сторону места, где разгорелся конфликт. Затем стюарды вывели фанатов «Спартака» на гостевой сектор.

— Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения, — цитирует пресс-службу РПЛ «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что московское «Динамо» уступило «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 0:2.

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