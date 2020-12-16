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Бывших следователей в Подмосковье приговорили к тюремному сроку за взяточничество
Фото: depositphotos.com

Бывших следователей в Подмосковье приговорили к тюремному сроку за взяточничество

Кирилл Николаев

Происшествия

Суд вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по Королеву Главного следственного управления Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Московской области Алексею Черникову и следователю того же отдела Андрею Сараеву, а также следователю следственного отдела по городу Мытищи Станиславу Фильчикову по делу о получении крупной взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом в среду, 16 декабря, сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, Черников и Сараев при посредничестве Фильчикова получили взятку в размере 1,2 миллиона рублей за незаконное освобождение лица от уголовной ответственности и отмену меры пресечения в виде домашнего ареста. Они получили 3,5 года тюрьмы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, Черникова и Сараева лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, а Фильчикова — сроком на один год и шесть месяцев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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