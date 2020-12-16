Бывших следователей в Подмосковье приговорили к тюремному сроку за взяточничество

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Суд вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по Королеву Главного следственного управления Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Московской области Алексею Черникову и следователю того же отдела Андрею Сараеву, а также следователю следственного отдела по городу Мытищи Станиславу Фильчикову по делу о получении крупной взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом в среду, 16 декабря, сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, Черников и Сараев при посредничестве Фильчикова получили взятку в размере 1,2 миллиона рублей за незаконное освобождение лица от уголовной ответственности и отмену меры пресечения в виде домашнего ареста. Они получили 3,5 года тюрьмы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, Черникова и Сараева лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, а Фильчикова — сроком на один год и шесть месяцев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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