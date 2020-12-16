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Синоптики рассказали об оттепели в Москве в ближайшие дни
Фото: Анна Быкова

Синоптики рассказали об оттепели в Москве в ближайшие дни

Никита Абрамов

Общество

В четверг, 17 декабря, в Москву придет оттепель, и температура поднимется до плюс 2 градусов. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что в пятницу, 18 декабря, вернется мороз, но на один день. В тот же день температура снова повысится.

— В Москве наступает период умеренно теплой погоды. Уже завтра, в четверг, будет оттепель, причем заметная — до 2 градусов тепла, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, такие скачки температуры приведут к гололеду.

В субботу, 19 декабря, установится теплая погода. Она продлится до вторника, 22 декабря.

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