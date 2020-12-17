Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Благовещенска

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Пожарно-спасательные подразделения занимаются ликвидацией возгорания на территории аэропорта в Благовещенске.

Огонь вспыхнул в отдельно стоящем пустом здании, площадь возгорания достигает 1200 квадратных метров. Угроза распространения пламени отсутствует. Сведения о пострадавших при пожаре не поступали.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении огня задействованы 26 членов личного состава МЧС и семь единиц спецтехники. Затем привлекли еще 40 человек и 12 единиц техники подразделений Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. К настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать, уточнили в пресс-службе главка министерства чрезвычайных ситуаций Амурской области.

При этом в региональном министерстве транспорта рассказали, что аэропорт Благовещенска продолжает работать в штатном режиме, связанных с пожаром нарушений расписания нет. Жизни и здоровью пассажиров и работников ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

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