Подозреваемого в угоне машины задержали в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов городского округа Домодедово в Московской области задержали мужчину по подозрению в угоне автомобиля.
Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, в полицию обратилась жительница Домодедова. Она рассказала, что угнана ее машина-иномарка. Заявительница оценила причиненный ей ущерб более чем в 400 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в деревне Арнеево. Во время обыска у мужчины нашли устройства для подавления сигналов GSM и мобильной связи, рации, документы на чужие автомобили.
Угнанную машину нашли на участке возле дома. Имущество возвращено владелице.
В отношении задержанного возбуждено дело о краже. Суд санкционировал взятие подозреваемого под стражу, сообщает «МВД Медиа».
Читайте также: Названы самые угоняемые автомобили в России по итогам осени 2020 года