Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемого в угоне машины задержали в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Подозреваемого в угоне машины задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов городского округа Домодедово в Московской области задержали мужчину по подозрению в угоне автомобиля.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, в полицию обратилась жительница Домодедова. Она рассказала, что угнана ее машина-иномарка. Заявительница оценила причиненный ей ущерб более чем в 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в деревне Арнеево. Во время обыска у мужчины нашли устройства для подавления сигналов GSM и мобильной связи, рации, документы на чужие автомобили.

Угнанную машину нашли на участке возле дома. Имущество возвращено владелице.

В отношении задержанного возбуждено дело о краже. Суд санкционировал взятие подозреваемого под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Названы самые угоняемые автомобили в России по итогам осени 2020 года

угон машинМосковская областьДомодедово
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как Женя ходил в комсомол

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Актер помог умирающей девочке. А мог бы просто ее не заметить

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Унижения и избиения за деньги: как очистить Сеть от треша

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Все мнения
О проекте