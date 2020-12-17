Подозреваемого в угоне машины задержали в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сотрудники правоохранительных органов городского округа Домодедово в Московской области задержали мужчину по подозрению в угоне автомобиля.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, в полицию обратилась жительница Домодедова. Она рассказала, что угнана ее машина-иномарка. Заявительница оценила причиненный ей ущерб более чем в 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в деревне Арнеево. Во время обыска у мужчины нашли устройства для подавления сигналов GSM и мобильной связи, рации, документы на чужие автомобили.

Угнанную машину нашли на участке возле дома. Имущество возвращено владелице.

В отношении задержанного возбуждено дело о краже. Суд санкционировал взятие подозреваемого под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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