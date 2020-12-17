«Печальное зрелище»: Соловьева разочаровали нелепые вопросы журналистов Путину

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил «Вечерней Москве» о «деградации профессии» журналиста. Так он отреагировал на ряд вопросов, прозвучавших на пресс-конференции президента России Владимира Путина.

— Некоторые вопросы мне показались просто недостойными, чтобы быть озвученными на большую аудиторию. К сожалению, журналистика стала профессией, в которой появилось удивительное количество случайных людей. Это касается не только девушки, задавшей нелепый вопрос о видео с Дзюбой. Замечательный музыкант Шнуров оказался музыкантом более убедительным, чем журналист, — сказал собеседник «ВМ».

Соловьев также невысоко оценил выступление представительницы регионального СМИ, в котором она вместо того, чтобы задать вопрос президенту, попросила наградить местного чиновника и попыталась решить проблемы товарища. По мнению телеведущего, «подобные демарши не о журналистике».

Соловьев назвал увиденное на конференции «печальным зрелищем» и признался, что многие вопросы его сильно разочаровали.

Путин ответил на вопрос журналистки о скандале с Дзюбой / Видео: Telegram-канал «RT на русском»

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