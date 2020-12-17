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Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 29 минут
Фото: youtube.com / Россия 24

Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 29 минут

Кирилл Николаев

Общество

Большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина в 2020 году продлилась 4 часа 29 минут. За это время глава государства успел ответить на 60 вопросов.

Пресс-конференция началась в 12:05 и закончилась в 16:34. В этом году мероприятие прошло с элементами прямой линии.

Дольше всего президент России общался с журналистами в 2008 году. Тогда эфир длился 4 часа 40 минут.

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