Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 29 минут

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Большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина в 2020 году продлилась 4 часа 29 минут. За это время глава государства успел ответить на 60 вопросов.

Пресс-конференция началась в 12:05 и закончилась в 16:34. В этом году мероприятие прошло с элементами прямой линии.

Дольше всего президент России общался с журналистами в 2008 году. Тогда эфир длился 4 часа 40 минут.

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