Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ирина Горбачева рассказала, как получила ожоги в свой день рождения
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ирина Горбачева рассказала, как получила ожоги в свой день рождения

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала об опасной ситуации, которая случилась с ней в день рождения. На премьере фильма Алексея Нужного «Огонь» артистка поделилась историей о том, как чуть не сгорела.

Ирина сообщила, что готовилась к празднику, когда произошла нелепая ситуация.

— Я готовилась к празднику, видимо, готовилась слишком тщательно. У меня была в руках лампадка, которой я очень гордилась, в виде дерева. Я залила не то масло, и лампадка загорелась у меня в руках. Я решила встряхнуть, чтобы потушить масло, и капли попали на пол, — рассказала актриса.

По словам Горбачевой, из-за капель загорелось деревянное покрытие пола, а также пакеты, хранившиеся на балконе. Актриса стала тушить разгорающееся пламя руками и ногами. В результате происшествия Ирина получила ожоги, сообщает «7дней.ru».

Читайте также: Работавшая с Бузовой визажистка пожаловалась на запах алкоголя от певицы

ожогИрина Горбачеваактриса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте