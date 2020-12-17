Ирина Горбачева рассказала, как получила ожоги в свой день рождения

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала об опасной ситуации, которая случилась с ней в день рождения. На премьере фильма Алексея Нужного «Огонь» артистка поделилась историей о том, как чуть не сгорела.

Ирина сообщила, что готовилась к празднику, когда произошла нелепая ситуация.

— Я готовилась к празднику, видимо, готовилась слишком тщательно. У меня была в руках лампадка, которой я очень гордилась, в виде дерева. Я залила не то масло, и лампадка загорелась у меня в руках. Я решила встряхнуть, чтобы потушить масло, и капли попали на пол, — рассказала актриса.

По словам Горбачевой, из-за капель загорелось деревянное покрытие пола, а также пакеты, хранившиеся на балконе. Актриса стала тушить разгорающееся пламя руками и ногами. В результате происшествия Ирина получила ожоги, сообщает «7дней.ru».

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