Более 16 миллионов детей получат новогоднюю выплату

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, если ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на выплату в размере пяти тысяч рублей.

— По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 миллионов детей, — заявил Котяков.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году. Президент подчеркнул, что речь идет о каждом ребенке в семье.

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