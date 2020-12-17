Движение трамваев на Покровском бульваре восстановлено

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

Восстановлено движение травмваем на Покровском бульваре. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на Покровском бульваре произошла авария с участием автомобиля и трамвая. В связи с этим произошла задержка трамваев А, 39 и 3.

Предположительно в ДТП виноват водитель автомобиля. На данный момент обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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