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Вылет самолета из Перми в Москву задержали из-за технической неисправности
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вылет самолета из Перми в Москву задержали из-за технической неисправности

Никита Абрамов

Происшествия

В Перми задерживается вылет рейса компании «Аэрофлот» в Москву. Об это в четверг, 17 декабря, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что на задержанном рейсе 134 пассажира, четверо из которых несовершеннолетние.

— В связи с технической неисправностью воздушного судна В-737 в аэропорту Перми задержан рейс СУ-1769 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Пермь — Москва (Шереметьево). Планируемое время вылета 3:30 18 декабря 2020 года, — приводит агентство городских новостей «Москва» цитату пресс-службы.

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