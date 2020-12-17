Вылет самолета из Перми в Москву задержали из-за технической неисправности
В Перми задерживается вылет рейса компании «Аэрофлот» в Москву. Об это в четверг, 17 декабря, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что на задержанном рейсе 134 пассажира, четверо из которых несовершеннолетние.
— В связи с технической неисправностью воздушного судна В-737 в аэропорту Перми задержан рейс СУ-1769 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Пермь — Москва (Шереметьево). Планируемое время вылета 3:30 18 декабря 2020 года, — приводит агентство городских новостей «Москва» цитату пресс-службы.
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