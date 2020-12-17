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Несколько электричек с аэроэкспрессом задержались на Павелецком направлении
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Несколько электричек с аэроэкспрессом задержались на Павелецком направлении

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, станция Коломенское Карта всех событий

Несколько электричек, а также аэроэкспресс в сторону Москвы задерживаются. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Известно, что задержка с движением произошла из-за остановившегося по техническим причинам пригородного поезда на перегоне Бирюлево — Коломенское Павелецкого направления.

— На перегоне Бирюлево — Коломенское по техническим причинам был остановлен пригородный поезд № 6410, который отбуксировали с помощью вспомогательного локомотива. В настоящее время в пути задержано несколько электричек и аэроэкспресс в сторону Москвы, — приводит агентство городских новостей «Москва» цитату пресс-службы.

МЖД принимает все необходимые меры для сокращения задержки поездов.

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