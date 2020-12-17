Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств смерти Легкоступовой
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили на сайте СК РФ.
В настоящее время продолжается проведение доследственной проверки по факту смерти Легкоступовой. Следователи проводят комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.
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