Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств смерти Легкоступовой

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили на сайте СК РФ.

В настоящее время продолжается проведение доследственной проверки по факту смерти Легкоступовой. Следователи проводят комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.

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