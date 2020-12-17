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Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств смерти Легкоступовой
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств смерти Легкоступовой

Кирилл Николаев

Происшествия

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили на сайте СК РФ.

В настоящее время продолжается проведение доследственной проверки по факту смерти Легкоступовой. Следователи проводят комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.

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Александр БастрыкинГСУ СК РФВалентина Легкоступова
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