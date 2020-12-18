Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Магазины в России начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Магазины в России начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар

Ростислав Зубков

Товары

Российские магазины уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар. Об этом министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров заявил в пятницу, 18 декабря.

По словам главы Минпромторга, сокращение стоимости данной продукции происходит в рамках соглашения о стабилизации цен. Этот документ был подписан всеми федеральными торговыми сетями и основной частью региональных, уточнил Мантуров.

— Это (падение стоимости подсолнечного масла и сахара — прим. «ВМ») уже фактически видно. Игорь Владимирович (Шехтерман — прим. «ВМ»), руководитель X5, как раз нам докладывал о том, как ведется работа компанией, — цитирует РИА Новости министра.

В свою очередь Шехтерман отметил, что цены начали меняться со вчерашнего дня, 17 декабря. В ближайшее время в магазинах ключевых торговых сетей будут установлены соответствующие цены.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Президент призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена, и дал неделю на решение вопроса.

В Кремле призвали не связывать подорожание продуктов с инфляцией. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

Читайте также: Кабмин утвердил правила компенсации части затрат на производство хлеба

ценысахармасло
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Все мнения
О проекте