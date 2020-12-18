Магазины в России начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российские магазины уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар. Об этом министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров заявил в пятницу, 18 декабря.

По словам главы Минпромторга, сокращение стоимости данной продукции происходит в рамках соглашения о стабилизации цен. Этот документ был подписан всеми федеральными торговыми сетями и основной частью региональных, уточнил Мантуров.

— Это (падение стоимости подсолнечного масла и сахара — прим. «ВМ») уже фактически видно. Игорь Владимирович (Шехтерман — прим. «ВМ»), руководитель X5, как раз нам докладывал о том, как ведется работа компанией, — цитирует РИА Новости министра.

В свою очередь Шехтерман отметил, что цены начали меняться со вчерашнего дня, 17 декабря. В ближайшее время в магазинах ключевых торговых сетей будут установлены соответствующие цены.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Президент призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена, и дал неделю на решение вопроса.

В Кремле призвали не связывать подорожание продуктов с инфляцией. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

Читайте также: Кабмин утвердил правила компенсации части затрат на производство хлеба