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Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже компьютеров
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже компьютеров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже компьютеров из офиса компании. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что злоумышленник похитил восемь дорогостоящих ноутбуков из организации, расположенной на улице Покровке. Материальный ущерб составил 520 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — им оказался 40-летний житель Подмосковья. Стало известно, что он сбыл похищенные компьютеры, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»).

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