Мишустин рассказал, кто автоматически получит новогодние выплаты на детей

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В декабре новогодние выплаты на детей автоматически переведут семьям, которые уже получали аналогичные средства в течение 2020 года. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в пятницу, 18 декабря, на совещании со своими заместителями.

До этого выплаты на детей предоставлялись властями летом этого года. Эти меры были введены в целях поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса.

— Тем, кому уже поступали в этом году дополнительные детские выплаты, никаких заявлений подавать не надо. Таким семьям они будут назначены в автоматическом режиме, — цитирует РИА Новости главу правительства.

Он уточнил, что подавать заявление придется, только если получатель закрыл прежний счет в банке. Кроме того, заявку нужно оформить тем, кто ранее не получал вышеуказанных выплат, в том числе потому, что ребенок родился 1 июля 2020 года и позже.

На фоне пандемии в июне в России ввели единовременную выплату в десять тысяч рублей для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. В июле эту меру поддержки повторили.

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