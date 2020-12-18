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ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам 2020 года
Фото: facebook.com / Банк России

ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам 2020 года

Ростислав Зубков

Экономика

Инфляция в России складывается выше прогноза Центробанка по итогам 2020 года. Об этом заявила пресс-служба регулятора.

По его оценкам, показатели инфляции ожидаются в пределах 4,6–4,9 процента.

— Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля, — указано в релизе ЦБ.

Представители организации считают, что данные факторы могут продолжить влиять на цены, причем в положительном ключе. Это связано с ростом инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, а также ограничений по части предложения.

В Центробанке уточнили, что годовая инфляция в стране по состоянию на 14 декабря составила 4,7 процента. В октябре показатели были на уровне четырех процентов, в ноябре — 4,4.

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