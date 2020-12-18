«Как по морде ему дам»: Николай Дроздов рассказал о своих самых страшных съемках

Фото: Антон Гердо

Ученый-зоолог и биогеограф, телеведущий Николай Дроздов рассказал о страшных съемках, в которых принимал участие.

Он вспомнил, как создатель программы «В мире животных» Александр Згуриди пригласил его в Африку на съемки фильма в одном из национальных парков.

— Мы опытные люди, с нами ничего не случится. Подъезжаем к речке снимать семейную группу слонов. Начинаем снимать. Я привлекаю слонов, чтобы они развернулись. Вдруг маленький слоненок отделяется от стада и с радостным повизгиванием бежит к нам. И тут мамаша с ревом к нам бросается, мы мчимся между термитниками, операторы вцепились в камеры, — вспомнил Дроздов, понимая, что съемочная группа переборщила.

Еще один страшный момент был во время съемок крокодилов. Они лежали как бревна, а для съемок нужна была динамика. Дроздову дали мертвых крыс, которых он стал кидать в пруд крокодилам.

— Я все ближе бросаю, они двигаются, поворачиваются, ближе подходят. Оператор — такой крупный мужчина с голыми ногами. Крокодил видит эти ноги, а крыс, чтобы отманить его обратно, у меня нет. Оператор увлеченно снимает и не понимает опасности. Я хватаю палку и как по морде ему дам! — рассказывает ведущий.

Дроздов заявил, что это был единственный раз, когда он ударил животное.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Цикл лекций Николая Дроздова о чудесах природы вышел на сайте #Москвастобой