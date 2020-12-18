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Жилой дом по реновации в районе Отрадное введут в эксплуатацию в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Жилой дом по реновации в районе Отрадное введут в эксплуатацию в 2022 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Олонецкая улица, 21Б Карта всех событий

В столичном районе Отрадное планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году дом по программе реновации жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы в пятницу, 18 декабря.

Как отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов, новостройка находится по адресу улица Олонецкая, дом 21в.

— В настоящее время идут работы по возведению монолитных конструкций пятого этажа. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — сказал Загрутдинов.

Дом представляет собой односекционное здание переменной этажности, которое возводят по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют керамогранитом, установят корзины под кондиционеры.

Всего в новостройке будет 168 квартир, среди них: однокомнатных — 35, двухкомнатных — 119, трехкомнатных — 14.

Первый этаж дома будет нежилым. Там разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические помещения. Также на этаже смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

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